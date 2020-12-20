В Москве проверяют аэропорт после сообщений о минировании

Аэропорт работает в штатном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники экстренных служб и кинологи проверяют аэропорт Домодедово в Москве на наличие взрывного устройства. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

«От неизвестного поступило сообщение о том, что в здании аэропорта Домодедово заложено взрывное устройство», — передает слова источника «Подмосковье сегодня».

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Эвакуация пассажиров не проводилась, сообщает ТАСС.

В конце августа также поступило сообщение о минировании аэропорта Нового Уренгоя. Во время операции все самолеты направили на запасные аэродромы, но посетителей не эвакуировали. В итоге информация о минировании оказалась ложной.