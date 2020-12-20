В Москве проверяют аэропорт после сообщений о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по планированию новых рейсов. Курган, аэропорт курган, ремонт здания, ограничительная лента
Аэропорт работает в штатном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники экстренных служб и кинологи проверяют аэропорт Домодедово в Москве на наличие взрывного устройства. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

«От неизвестного поступило сообщение о том, что в здании аэропорта Домодедово заложено взрывное устройство», — передает слова источника «Подмосковье сегодня».

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Эвакуация пассажиров не проводилась, сообщает ТАСС.

В конце августа также поступило сообщение о минировании аэропорта Нового Уренгоя. Во время операции все самолеты направили на запасные аэродромы, но посетителей не эвакуировали. В итоге информация о минировании оказалась ложной.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...