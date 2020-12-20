Автоэксперты назвали три способа сэкономить на бензине

Автоэксперты назвали три реальных лайфхака, которые помогут сэкономить деньги на бензине. В первую очередь, количество «съедаемого» машиной топлива зависит именно от водителя.
Рекомендации, которые помогут водителям сократить расходы на топливо, подготовил портал «Автоновости дня». Автоэксперты рекомендуют следовать трем простым правилам.
- Изменить манеру вождения
Расход бензина во многом зависит от манеры вождения. «Резкие и частые ускорения/торможения, а также постоянный режим „газ в пол“ могут вывести фактический расход далеко за рамки того, что заявлено производителем», — объясняет портал «Автоновости дня». Чтобы сократить расход бензина, надо приучиться ездить плавно. Это актуально даже для владельцев машин с автоматической коробкой передач.
- Регулярно бывать в автосервисе
Сильно повышает «прожорливость» авто плохое состояние воздушного и топливного фильтров и системы зажигания, неисправности в тормозной системе. Перерасход топлива может возникать и из-за износа ступичных подшипников. Чтобы избежать роста расхода топлива и поломок, нужно регулярно проверять и обслуживать машину.
- Не экономить при заправке автомобиля
Тесты показывают, что низкооктановое топливо (бензин или дизель), хоть и стоит дешевле, но расходуется намного больше. Этих трат можно избежать, если заправляться на известных АЗС и не пытаться экономить, покупая дешевое топливо.
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