Автоэксперты назвали три способа сэкономить на бензине

Снизить расход топлива машины можно, изменив стиль вождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автоэксперты назвали три реальных лайфхака, которые помогут сэкономить деньги на бензине. В первую очередь, количество «съедаемого» машиной топлива зависит именно от водителя.

Рекомендации, которые помогут водителям сократить расходы на топливо, подготовил портал «Автоновости дня». Автоэксперты рекомендуют следовать трем простым правилам.

Изменить манеру вождения

Расход бензина во многом зависит от манеры вождения. «Резкие и частые ускорения/торможения, а также постоянный режим „газ в пол“ могут вывести фактический расход далеко за рамки того, что заявлено производителем», — объясняет портал «Автоновости дня». Чтобы сократить расход бензина, надо приучиться ездить плавно. Это актуально даже для владельцев машин с автоматической коробкой передач.

Регулярно бывать в автосервисе

Сильно повышает «прожорливость» авто плохое состояние воздушного и топливного фильтров и системы зажигания, неисправности в тормозной системе. Перерасход топлива может возникать и из-за износа ступичных подшипников. Чтобы избежать роста расхода топлива и поломок, нужно регулярно проверять и обслуживать машину.

Не экономить при заправке автомобиля

Тесты показывают, что низкооктановое топливо (бензин или дизель), хоть и стоит дешевле, но расходуется намного больше. Этих трат можно избежать, если заправляться на известных АЗС и не пытаться экономить, покупая дешевое топливо.

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