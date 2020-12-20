Автоэксперты назвали три способа сэкономить на бензине

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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, автомобиль, заправка автомобиля
Снизить расход топлива машины можно, изменив стиль вождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автоэксперты назвали три реальных лайфхака, которые помогут сэкономить деньги на бензине. В первую очередь, количество «съедаемого» машиной топлива зависит именно от водителя.

Рекомендации, которые помогут водителям сократить расходы на топливо, подготовил портал «Автоновости дня». Автоэксперты рекомендуют следовать трем простым правилам.

  • Изменить манеру вождения

Расход бензина во многом зависит от манеры вождения. «Резкие и частые ускорения/торможения, а также постоянный режим „газ в пол“ могут вывести фактический расход далеко за рамки того, что заявлено производителем», — объясняет портал «Автоновости дня». Чтобы сократить расход бензина, надо приучиться ездить плавно. Это актуально даже для владельцев машин с автоматической коробкой передач.

  • Регулярно бывать в автосервисе

Сильно повышает «прожорливость» авто плохое состояние воздушного и топливного фильтров и системы зажигания, неисправности в тормозной системе. Перерасход топлива может возникать и из-за износа ступичных подшипников. Чтобы избежать роста расхода топлива и поломок, нужно регулярно проверять и обслуживать машину.

  • Не экономить при заправке автомобиля

Тесты показывают, что низкооктановое топливо (бензин или дизель), хоть и стоит дешевле, но расходуется намного больше. Этих трат можно избежать, если заправляться на известных АЗС и не пытаться экономить, покупая дешевое топливо.

Ранее эксперты объяснили, как лучше трогаться на «автомате» в зимнее время, пишет агентство Nation News. На фоне волны угонов недорогих автомобилей автоэксперты также раскрыли, как защитить свою машину от злоумышленников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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