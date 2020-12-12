Автоэксперты раскрыли, как спасти машину от новой волны угонов

Владельцам недорогих машин придется основательно закупиться средствами защиты от угона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за роста числа угонов недорогих машин россиянам придется потратиться на безопасность своих авто. Об этом URA.RU сообщил председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков.

«У меня у самого угнали автомобиль много лет назад, в 2006 году. Я знаю, что это такое. Поэтому обращаюсь к автолюбителям, к профессионалам ставьте автомобили на автостоянку, страхуйте, ну и ставьте средства защиты на автомобиль, вплоть до замков на колеса. Только так вы можете обезопасить себя от угонщиков. Конечно, вы будете тратиться. Но государство не может вас обезопасить», — заявил Попков.

При этом страховщики не станут повышать тарифы из-за роста числа угонов популярных машин, они побоятся потерять клиентов, рассказал в разговоре с URA.RU автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов. Он отметил, что в последнее время в России угоняют машины-доноры. Они добираются до ближайшего отстойника и через сутки уже становятся грудой запчастей и их больше не найти.

Поэтому защищать свои авто лучше самостоятельно. Причем простых «пищалок» будет маловато. Стоит задуматься над покупкой более надежных противоугонных средств, уверен он.

«Я всем своим клиентам советую ставить не просто автономную сигнализацию, но и добавлять еще механическую. Это блокировку руля, блокировку коробки переключения передач. Очень хорошо работают техноблоки. Это противоугонная система, которая блокирует тормозной контур и зажигание», — рассказал Славнов.

Один из активных разработчиков и лоббистов закона об ОСАГО в 2002—2003 годах Александр Коваль подтвердил URA.RU солидарность насчет повышения тарифов. Роста цены страховки можно не ждать. Автовладельцам придется самим отвечать за безопасность своей машины.

«Когда страховщики определяют, что такой автомобиль угоняют больше, они просто владельцу автомобиля советуют поставить какую-нибудь новую систему сигнализации. И тариф остается прежним», — объяснил Коваль.

12 декабря в «Альфа Страховании» назвали самые угоняемые машины за последние девять месяцев 2020 года. Выяснилось, что угонщики перешли с люксовых марок на машины из более дешевого сегмента рынка, пишет агентство Nation news.