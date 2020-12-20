Политолог: высокие тарифы в Хакасии покрывала команда губернатора

За высокими мусорными тарифами, по мнению политолога, стоит давняя связь правительства с региональным оператором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вмешательство Федеральной антимонопольной службы в пересчет мусорных тарифов в Хакасии стало итогом затянувшегося игнорирования всех предписаний ведомства со стороны главы региона Валентина Коновалова и руководителя регионального Госкомтарифэнерго Манука Данданяна. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог Александр Бортников.

«Валентин Олегович два года никаких действий не предпринимает, кроме как по предписанию либо вышестоящих структур, либо силовых, или надзорных органов. Стиль его управления такой — ничем не управлять. Прежде чем объявили о снижении мусорных тарифов, антимонопольщики добивались этого от главы Госкомтарифэнерго региона господина Данданяна почти год. Штрафов на него штук пять наложили. Да, губернатору тоже было предписание, но у меня большие сомнения, что он там какую-то работу проводил», — рассказал Бортников.

Завышенные тарифы на вывоз мусора в регионе Бортников связывает с теплыми отношениями между Данданяном и руководством регионального оператора ООО «Аэросити-2000». Сам Данданян, в свою очередь, является человеком из команды Коновалова и пользуется его поддержкой. Именно этим политолог объяснил игнорирование Данданяном и оператором полученных ранее предписаний ФАС.

Политолог подчеркнул, что снижение мусорных тарифов в регионе являлось одним из предвыборных обещаний Коновалова. Однако ни этот, ни другие пункты своей программы, по словам Бортникова, он так и не выполнил. «Его обещания — это был такой типичный коммунистический левый набор популистского бреда, заведомо невыполнимого», — добавил собеседник агентства.

С недоработкой со стороны регионального правительства в сфере снижения тарифов согласен и руководитель исполкома ОНФ Хакасии Евгений Мамаев. «В целом у нас региональное правительство как-то нехотя двигается в сторону интересов граждан. По итогам двух лет правления Коновалова складывается впечатление, что правительство больше отстаивает интересы бизнеса», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба поставила точку в затянувшейся истории с завышенными мусорными тарифами в Хакасии. Ведомство вынесло предписание региональному Госкомтарифэнерго о пересмотре прежних тарифов регионального оператора ООО «Аэросити».