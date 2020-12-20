20 декабря 2020

Reuters: Байден готовит новые санкции против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, сша, флаг сша, флаг
США готовят санкции против РФ из-за хакерских атак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Одержавший победу на выборах президента США Джо Байден может ввести санкции против России из-за произошедшей массовой хакерской компании. Об этом заявил новый глава администрации Белого дома Рон Клейн.

«Это не просто санкции. Это шаги и вещи, которые мы могли бы сделать, чтобы снизить способность иностранных игроков участвовать в этих атаках», — цитирует Клейна Reuters.

По информации агентства, администрация Байдена обдумывает варианты наказания Москвы за ее предполагаемую роль, включая финансовые штрафы и ответные взломы российской инфраструктуры. В США отмечают, что утечка данных нанесла «чрезвычайно серьезный ущерб», поэтому требует серьезного ответа. Источники Reuters отметили, что ответ должен быть достаточно сильным, чтобы создать большие экономические, финансовые и технологические потери для преступников.

Ранее, как напоминает RT, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Москва постоянно задействует киберсредства против Вашингтона. Такое заявление политик сделал после первых сообщений о кибератаках на американские институты со стороны хакеров, которые якобы работали в интересах РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения. В рамках атаки были взломаны около 200 компаний по всему миру. Белый дом хотел официально обвинить РФ в пятницу, но публикацию документа отменили.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...