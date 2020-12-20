Зять Ельцина потребовал доказательств тайной встречи с Путиным

Валентин Юмашев опроверг факт тайной встречи в 1999 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-глава администрации президента Валентин Юмашев потребовал от журналистов «Проекта» либо доказательств, либо извинений за статью об участии в тайной встрече в кооперативе «Озеро» в 1999 году, на которой обсуждалась передача власти Владимиру Путину от первого президента РФ Бориса Ельцина. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Прошла неделя. На ресурсе „Проект“ по-прежнему висит история про встречу двух „влиятельных групп“ осенью 99-года в кооперативе „Озеро“. Первая, как пишет сайт, сдавала страну, другая принимала. Я написал, что это вранье. Такой встречи не было. Но на „Проекте“ по-прежнему весит эта тупая и бессмысленная ложь. Ребята за вранье не извинились. Рядышком весит мой текст, что такой встречи не было. Но в самом расследовании — что встреча была», — написал Юмашев.

Он попросил авторов расследования либо предоставить доказательства, либо извиниться и убрать из текста «это вранье». При этом Юмашев поинтересовался у подписчиков, что ему делать в этой ситуации. Обращаться в суд он не станет, поскольку Борис Ельцин в свое время научил его не судиться с журналистами.

Ранее портал «Проект» сообщил, что 21 год назад, накануне президентских выборов, состоялись переговоры, в которых с одной стороны участвовали Юмашев и дочь экс-президента Татьяна Юмашева, с другой — будущий президент Владимир Путин и участники кооператива «Озеро»: Юрий Ковальчук, Сергей и Андрей Фурсенко, Владимир Якунин. По данным издания, окружение Ельцина знакомилось с ближайшими сподвижниками его преемника. Позже Валентин Юмашев опроверг эту информацию.