Актриса «Моей прекрасной няни» высказалась о болезни Заворотнюк

Прокофьева считает, что Заворотнюк очень повезло с семьей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Борющейся с раком актрисе Анастасии Заворотнюк очень повезло с семьей. Об этом заявила ее коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева.

«Насте очень повезло, у нее грандиозная семья, любящие вокруг люди. Я очень верю, что сейчас все идет на поправку», — заявила Прокофьева в эфире YouTube-шоу «Лучше правду!» с Суреном Каграмановым.

Она отметила, что в начале болезни семья заболевшей актрисы дала понять, что хочет сама справляться с проблемами. Поэтому Прокофьева решила не беспокоить родных Заворотнюк, не любопытствовала и не передавала приветы через подруг. При этом она отметила, что во время съемок «Моей прекрасной няни» актрисы очень сдружились. «В жизни мы дружили очень, когда снимались, потом разбежались трудиться дальше. Но сохраняется теплая волна от всего прожитого […] потом мы пересекались с Настей, на каких-то фестивалях. Dсегда все вспоминали и болтали, потом опять разбегались. У нас остались хорошие приятельские отношения», — рассказала Прокофьева.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что у Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга, пишет сайт VSE42.RU. Актриса проходила лечение в онкологическом центре. Ее выписали из больницы с официальным диагнозом глиобластома. Знакомый больной раком актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк сообщил, что знаменитость готовится к возвращению в профессию, пишет Nation News.