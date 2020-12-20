МИД РФ ответил на шутку Собчак над Захаровой

МИД России иронично прокомментировал коллаж Ксении Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство иностранных дел РФ ответило Ксении Собчак на коллаж с представителем ведомства Марией Захаровой, иронично предложив выдать журналистке брендированную шапку. Ответ МИДа опубликован на официальном telegram-канале.

МИД РФ обещал подарить такую шапку Ксении Собчак Фото: МИД России

Ранее в социальных сетях вызвал широкое обсуждение памятник «Аленке», который был установлен к 250-летию села Новая Аленовка. Речь шла о слишком мрачном виде женщины. Собчак, в свою очередь, опубликована в своем telegram-канале коллаж, на котором изображена Захарова с головой памятника.

«Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово! Приклеить свою голову к телу Захаровой — гениальная идея! Завтра дарим журналистам, которые освещают внешнюю политику, по шапке. А Вам — первой, как лучшему СММ-волонтёру. Только одно условие, самовывоз», — говорится в ответе министерства. К сообщению прикреплена фотографии шапок с изображением здания МИДа, а также подарочный мешок с надписью «берегите голову».