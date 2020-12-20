20 декабря 2020
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В ЯНАО открыли первый региональный зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, зимник, зимняя дорога, трасса
Зимнюю трассу от Коротчаево до Красноселькупа ввели в работу Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ЯНАО открылось движение по зимней трассе Коротчаево — Красноселькуп. Дорога стала первым зимником этого сезона, она будет доступна для всех полноприводных транспортных средств массой до 30 тонн. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Уже традиционно открываем этот зимник первым. Проезд по нему соответствует всем нормам безопасности, установлены КПП и все необходимые дорожные знаки и сигнальные вехи. Если позволит погода, в ближайшее время откроем проезд для всех типов транспортных средств», — заявил замглавы Новоуренгойского филиала «Дорожной дирекции ЯНАО» Антон Калихов. Отмечается, что длина зимника составила 132 километра.

В пресс-службе правительства ЯНАО напомнили автомобилистам о правилах безопасности на зимниках. Водителям советуют двигаться колонной минимум из двух автомобилей, брать с собой суточный запас пищи и воды, теплую одежду, топливо, запасное колесо, лопату, трос и инструменты. «Важно не нарушать установленный тоннаж и скоростной режим», — говорится в сообщении.

Ранее власти ЯНАО навсегда закрыли зимник от Салехарда до Надыма, который связывал запад и восток округа. Также дорожники отложили открытие трассы Аксарка — Яр-Сале на январь 2021 года. Таким образом, важную для ямальских водителей дорогу не могут открыть второй год подряд.

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© Служба новостей «URA.RU»
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