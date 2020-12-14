Важную для ЯНАО зимнюю дорогу не могут открыть второй год подряд

Лед может не выдержать тяжести грузовика (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Автозиминик «Аксарка — Панаевск — Салемал — Яр-Сале» согласно официальной информации властей ЯНАО будет открыт не ранее января 2021 года — для машин грузоподъемностью не более пяти тонн. Между тем, как сообщают источники URA.RU в дорожных структурах, велика вероятность, что путь, связывающий Приуральский и Ямальский районы, останется полулегальным, как и в прошлом году.

«Долгие годы зимник из Аксарки в Яр-Сале оставался хорошей альтернативой воздушному транспорту, который очень сильно зависит от погоды, — рассказали собеседники агентства. — Однако уже второй год официально открыть дорогу не могут — толщина льда на реках недостаточна, чтобы выпускать туда машины». В таких условиях, по словам инсайдеров, когда закрыт зимник и не летают вертолеты, добраться до полуострова можно только на вездеходах-трэколах, а это не слишком грузоподъемный вид транспорта.

Прошлой зимой ситуация была аналогичной — открытие зимника переносилось несколько раз, однако полностью исключить выезд на лед транспортных средств тоже не удавалось. Несколько раз спасателям приходилось вытаскивать тягачами грузовики, водители которых пытались рискнуть и добраться до Яр-Сале по зимнику.

Впрочем, пока это не единственный еще закрытый зимний путь. Дорогу из Лабытнанги в Теги через Мужи и Азова ориентировочно откроют 25—28 декабря, из Коротчаево в Красноселькуп — 20 декабря.

Редакция URA.RU обратилась за официальными разъяснениями ситуации в пресс-службу правительства ЯНАО. Там пообещали разобраться в ситуации и подготовить ответ. Ранее окружные власти сообщали, что в зиму 2020—2021 годов планируется открыть 92 ледовые переправы, а также 23 зимних автодороги.