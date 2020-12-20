Курганский мальчик попросил у Деда Мороза дрова

Мальчику из Петуховского района нужны были дрова на зиму (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мальчик из Петуховского района (Курганская область) попросил у Деда Мороза дрова на зиму. Об этом сообщила заведующая почтовым отделением Деда Мороза Наталья Рева.

«Мальчишка из Курганской области заказал машину дров на зиму, чтобы дома было тепло», — цитирует Реву «Комсомольская правда». Его письмо оказалось в сундуке желаний. Гости Великого Устюга берут из сундука конверт и могут исполнить желание, написанное в нем.

«Нам не хватает дров топить печку. Нужно восемь тысяч рублей, чтобы купить машину дров. Если сможешь, помоги, пожалуйста. Нам с мамой помочь больше некому», — написал в письме восьмилетний мальчик. Судя по индексу, указанному в письме, он живет на территории Троицкого сельсовета Петуховского района.

По словам Ревы, письмо мальчика вытянули жители Костромы. Они связались с местным сельсоветом и оплатили заказ дров в дом мальчика. Позже в пресс-службу Деда Мороза прислали фотографию мальчика с дровами.

В администрации Петуховского района URA.RU ответили, что прокомментировать данный случай сможет первый заместитель главы района, но с ним можно будет связаться только завтра. По номеру телефона Троицкого сельсовета, указанному в открытых источниках, никто не ответил.