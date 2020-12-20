Губернатор ЯНАО вызовет мэров на ковер после прямой линии

Дмитрий Артюхов получил больше 1700 вопросов от ямальцев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мэров ЯНАО ждет разговор с главой региона Дмитрием Артюховым после его ежегодной прямой линии, которая прошла вечером 20 декабря. Об этом сообщили источники URA.RU в окружном правительстве. По их словам, самые острые вопросы от населения губернатор задаст мэрам на закрытом совещании в Салехарде.

«Закрытая часть совещания обещает быть интересной. Многие главы считают, что нынешний Совет глав принципиально собран сразу после прямой линии, поэтому смотрели все, однозначно. Ни для кого не секрет, что Артюхов не страдает популизмом и не будет делать звонок прямо в эфире тому или иному мэру, а спросит с глазу на глаз, что намного опаснее, чем публично», — пояснил источник URA.RU во властных кругах.

В пресс-службе губернатора ЯНАО кратко пояснили, что главе региона задали больше полутора тысяч вопросов. «До и во время прямого эфира губернатору Ямала поступило 1763 вопроса. 9% из них — пришли на эфир через колл-центр, все остальное через социальные сети», — сообщили в пресс-службе Артюхова.

В частности, в ходе общения Артюхов заявил, что в округе в ближайшие несколько лет будет построено и реконструировано 22 школы, на трассе Салехард — Надым появится инфраструктура для автомобилистов. Отдельно он поддержал идею ямальских врачей по усилению программы инфекционной безопасности.

По мнению директора Фонда «Региональная политика» Евгения Забродина, нынешняя прямая линия была построена совершенно иначе, чем предыдущие. «Очевидно, что глава Ямала крайне быстрыми темпами эволюционирует в коммуникации с населением. При этом его команде пиарщиков приходится также совершенствоваться. Это видно по прямой линии этого года. Если внимательно проанализировать, то нынешний эфир существенно изменился. Сейчас это не банальные вопрос-ответ, а разговор с населением в прямом смысле слова. Если сравнивать с главами северных территорий, то на разных площадках одновременно так же, как Артюхов, могут работать на высокой скорости пока лишь якутский Айсен Николаев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис», — подытожил Забродин в беседе с URA.RU.