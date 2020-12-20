Убитого при штурме квартиры в Екатеринбурге признали невменяемым

Конфликт случился в строительном магазине «Лео» Скриншот: запись с камер наблюдения

Жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного сотрудниками Росгвардии 31 мая в собственной квартире, признали невменяемым. О результатах посмертной психолого-психиатрической экспертизы URA.RU сообщил адвокат семьи погибшего Алексей Бушмаков.

По словам Бушмакова, в отношении Таушанкова было назначено две экспертизы, поскольку заведено два уголовных дела. Повторная экспертиза касалась вреда здоровью сотрудника полиции, в которого 27-летний мужчина прыснул из перцового баллончика. «Полагаю, что она также установит, что в момент этого преступления он тоже находился в состоянии невменяемости. И родителям снова предложат прекратить это уголовное дело», — пояснил Алексей Бушмаков. Если бы Таушанков был жив, то с такими результатами экспертизы его отправили бы на принудительное лечение в психиатрическую больницу, добавил адвокат.

Родители убитого екатеринбуржца против того, чтобы уголовные дела прекращались. По завершению расследования они будут направлены на утверждение в прокуратуру, а затем в суд для рассмотрения по существу, отметил Бушмаков.

Сотрудники Росгвардии застрелили Таушанкова ночью 31 мая в его квартире, поскольку он, по их словам, представлял угрозу для их жизни. Источник URA.RU сообщал, что Таушанков первым открыл огонь по силовикам. По версии следствия, екатеринбуржец украл четыре рулона обоев, после чего скрылся у себя дома. А росгвардейцев он якобы встречал с предметом, похожим на оружие, и вел себя агрессивно. Об этом официально заявляла пресс-служба ведомства.