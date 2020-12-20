В ТРЦ «Кристалл» комментировать инцидент отказались Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменском ТРЦ «Кристалл» охрана ударила посетителя, из-за чего тот лишился сознания. Видео с пострадавшим мужчиной появилось в соцсетях.

«Охранник вырубил человека, ему стало плохо. Женщина увидела это и стала на них кричать. Они затащили его в тамбур и даже не стали как-то пытаться проверять пульс», — написал в группе «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте» автор видеоролика.

На видео запечатлено несколько мужчин в костюмах (предположительно охрана ТРЦ «Кристалл») и человек без сознания, который находится в тамбуре комплекса. Также автор запечатлел ту самую женщину, которая подняла шум. По ее словам, пострадавший пьян. Когда его ударили, он упал головой на асфальт и отключился.

В скорой помощи URA.RU сообщили, что пострадавший — 42-летний мужчина — получил ушиб головы, госпитализация в стационар ему не понадобилась. В полиции URA.RU пояснили, что по факту произошедшего проводится проверка.

«Мы не комментируем это происшествие», — такой ответ URA.RU получило в ТРЦ «Кристалл». Озвучить название компании, которая предоставляет центру охранные услуги, там также отказались.