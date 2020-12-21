Отставку мэра Екатеринбурга проведут через Instagram

Совместное заявление губернатора и мэра может быть опубликовано завтра утром Фото: Анна Майорова © URA.RU

Утром 22 декабря в Instagram губернатора Евгения Куйвашева может быть опубликовано его совместное заявление с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским о смене власти в уральской столице. Как сообщил источник URA.RU в резиденции главы региона, после этого вопрос об отставке мэра будет внесен на рассмотрение гордумы с голоса.

«В 9:00 утра 22 декабря в Instagram-аккаунте губернатора будет опубликовано совместное заявление об отставке мэра», — поделился инсайдер. По другой версии, заявление будет опубликовано не в Instagram, а на другой площадке. В департаменте информполитики региона корреспонденту заявили, что не обладают информацией по данному поводу. Пресс-секретарь Высокинского Анатолий Карманов дал аналогичный комментарий.

Источник агентства в городских структурах власти допускает, что перед заседанием гордумы никаких публичных заявлений не будет. «Вопрос точно будут вносить с голоса. Возможно, без заявлений. Документы [об отставке Высокинского] пока находятся в резиденции губернатора. Утром их передадут думе», — сказал инсайдер. Спикер думы Игорь Володин не ответил на звонок URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что после того, как гордума утвердит отставку Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга, исполняющим обязанности градоначальника станет первый вице-мэр Алексей Орлов, назначенный на эту должность накануне. Он будет работать с приставкой «и. о.» до завершения конкурса на место нового мэра (сроки процедуры пока не известны).