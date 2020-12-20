В Курганской области глава района Дмитрий Лесовой находился в здании мэрии без маски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Жительница Курганской области Светлана Радуга поругалась с мэром Притобольного района Дмитрием Лесовым. Поводом стала маска. Об этом женщина рассказала URA.RU и предоставила видео.

Светлана Радуга пришла в администрацию района в ЗАГС, но попасть к специалистам на смогла. Охранник пытался ее вытолкнуть, а в фойе встретился мэр, сделавший замечание, что она без маски. «Вы тоже без маски, но чем вы круче меня? У вас специалисты тоже ходят без маски. На каком основании?» — говорит на видео женщина.

Глава района пояснил, что он работник, поэтому может не носить маску, а посетители обязаны. Лесовой по телефону пригласил сотрудника администрации, чтобы составить протокол на женщину. На ее просьбу представиться он не отреагировал, а вышел из здания со словами: «Сейчас выйдут, и вы будете представляться».

В разговоре с URA.RU Лесовой подтвердил, что такой инцидент был. С его слов, в администрации по распоряжению губернатора введен специальный режим пропуска посетителей. На приеме сотрудники надевают маски. Глава пояснил, что был без маски, так как пошел на мероприятие, выходил из здания, поэтому маску снял.

В итоге Радугу суд привлек к административной ответственности за неношение маски. Женщину обязали выплатить штраф 3 тысяч рублей. «Я пойду в суд и буду обжаловать, почему только меня привлекли к ответственности», — пояснила женщина.

15 июня в Курганской области власти ввели обязательный масочный режим. Маски нужно носить во всех общественных местах, учреждениях торговли и услуг — магазинах, банках, аэропортах, вокзалах, аптеках, салонах красоты.