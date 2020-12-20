На ЯНАО идут сильные морозы

Температура воздуха понизится до -47 градусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уже в понедельник в ЯНАО прогнозируются сильные морозы — днем ожидается -32 градуса, ночью — 36 градусов мороза. Об этом сообщили URA.RU в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В ближайшие два-три дня на территории округа ожидается понижение в ночное время от -38 до -43, местами до -48 в центральном и восточном районе округа. В этих частях Ямала будет наиболее холодная погода. Днем от -30 до -33, местами -40», — сообщили URA.RU в гидрометцентре.

Погода всю неделю будет ясная, практически без осадков. К выходным станет теплее на 3-5 градусов, но морозы на территории округа останутся. Сотрудники Госавтоинспекции ЯНАО просят водителей без необходимости не отправляться в длительные поездки. Ранее URA.RU сообщало, что на территории округа в выходные похолодает на 10 градусов.