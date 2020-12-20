Пермяки обратились к губернатору из-за зарплат врачей

Пермский профсоюз медработников написал обращение в адрес губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский краевой профсоюз работников здравоохранения попросил губернатора Дмитрия Махонина повысить медикам оклады. Обращение главы профсоюзной организации Геннадия Шабалина опубликовано на сайте Пермской краевой организации профсоюзов.

«Просим принять необходимые меры для увеличения должностных окладов медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пермского края», — говорится в обращении. Шабалин пояснил, что сейчас должностные оклады медработников составляют ниже 55 процентов в структуре зарплаты. Он также отметил, что с 1 октября текущего года правительство РФ повысило зарплату бюджетников федерального подчинения. В пресс-службе главы Пермского края пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее Шабалин просил Махонина изменить порядок оплаты простоя медиков в условиях пандемии. Он отмечал, что период вынужденного простоя предусмотрены выплаты в размере 2/3 от оклада, но «это очень маленькие суммы».