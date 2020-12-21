Знакомый Курляндского назвал причину его смерти

Александр Курляндский скончался на 83-м году жизни Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Писатель Александр Курляндский умер не от коронавируса. Об этом рассказал источник из окружения режиссера, знакомый с ситуацией.

«Причиной смерти Александра Курляндского, стало онкологическое заболевание», — приводит телеканал 360 его слова. Собеседник телеканала также опроверг версию с обнаруженным у писателя коронавирусом.

Александр Курляндский скончался сегодня утром на 83-м году жизни. Писатель известен по таким работам, как «Возвращение блудного попугая» и «Ну, погоди!».