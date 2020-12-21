Знакомый Курляндского назвал причину его смерти

Александр Курляндский скончался на 83-м году жизни
Писатель Александр Курляндский умер не от коронавируса. Об этом рассказал источник из окружения режиссера, знакомый с ситуацией.
«Причиной смерти Александра Курляндского, стало онкологическое заболевание», — приводит телеканал 360 его слова. Собеседник телеканала также опроверг версию с обнаруженным у писателя коронавирусом.
Александр Курляндский скончался сегодня утром на 83-м году жизни. Писатель известен по таким работам, как «Возвращение блудного попугая» и «Ну, погоди!».
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