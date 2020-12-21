Знакомый Курляндского назвал причину его смерти

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Митинг в честь памяти Владимира Ленина. Тюмень, траур, гвоздики, траурная церемония, цветы
Александр Курляндский скончался на 83-м году жизни Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Писатель Александр Курляндский умер не от коронавируса. Об этом рассказал источник из окружения режиссера, знакомый с ситуацией.

«Причиной смерти Александра Курляндского, стало онкологическое заболевание», — приводит телеканал 360 его слова. Собеседник телеканала также опроверг версию с обнаруженным у писателя коронавирусом.

Александр Курляндский скончался сегодня утром на 83-м году жизни. Писатель известен по таким работам, как «Возвращение блудного попугая» и «Ну, погоди!».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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