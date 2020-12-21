iPhone 12 резко упал в цене

Ритейлеры снизили цену на iPhone 12 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Стоимость iPhone 12 в России значительно упала. Судя по каталогам Hi-Tech Mail.ru, она опустилась ниже психологической отметки в 70 тысяч рублей.

«Самый дешевый аппарат линейки — iPhone 12 mini — можно приобрести в российской рознице за 61 990 рублей», — приводит данные Hi-Tech Mail.ru издание Lenta.ru. Когда гаджет только начал продаваться, ритейлеры просили за него по 70 тысяч рублей минимум.

Та же участь постигла и другие смартфоны флагманской линейки Apple. iPhone 12 Pro со 100 тысяч подешевел до 98 290 рублей. А минимальная стоимость простого iPhone 12 составляет 67 470 у ритейлеров. На сайте компании аппарат, кстати, стоит дороже, 80 тысяч рублей.

14 декабря стало известно, что свердловчане раскупили половину всех iPhone 12, которые поступили в регион. При этом в целом по России продажи новых смартфонов Apple упали втрое, уточняет деловое издание «Взгляд». А самым популярным гаджетом года вообще стал Samsung, подчеркивает агентство Nation News.