iPhone 12 резко упал в цене

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старт продаж iPhone 12 в re:Store. Екатеринбург, айфон, iphone, гаджет, iphone 12
Ритейлеры снизили цену на iPhone 12 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Стоимость iPhone 12 в России значительно упала. Судя по каталогам Hi-Tech Mail.ru, она опустилась ниже психологической отметки в 70 тысяч рублей.

«Самый дешевый аппарат линейки — iPhone 12 mini — можно приобрести в российской рознице за 61 990 рублей», — приводит данные Hi-Tech Mail.ru издание Lenta.ru. Когда гаджет только начал продаваться, ритейлеры просили за него по 70 тысяч рублей минимум.

Та же участь постигла и другие смартфоны флагманской линейки Apple. iPhone 12 Pro со 100 тысяч подешевел до 98 290 рублей. А минимальная стоимость простого iPhone 12 составляет 67 470 у ритейлеров. На сайте компании аппарат, кстати, стоит дороже, 80 тысяч рублей.

14 декабря стало известно, что свердловчане раскупили половину всех iPhone 12, которые поступили в регион. При этом в целом по России продажи новых смартфонов Apple упали втрое, уточняет деловое издание «Взгляд». А самым популярным гаджетом года вообще стал Samsung, подчеркивает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...