В России вырос спрос на работников, переболевших коронавирусом

Работодатели готовы больше платить тем, кто переболел коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России увеличился спрос на работников, которые переболели коронавирусом. Особенно востребованы стали услуги нянь, уборщиков и мастеров на час. Основное требование — наличие в организме антител к коронавирусу.

«Число заданий, которые содержат требования „антитела“, „переболевший коронавирусом“ или „иммунитет“, в первой половине декабря выросло в три раза по сравнению с началом ноября», — передает «Секрет фирмы» сообщение онлайн-сервиса по поиску специалистов YouDo. Помимо этого, при устройстве на работу стали требовать наличие отрицательного теста на коронавирус.

По словам аналитиков, сегодня тем, у кого есть антитела, готовы заплатить гораздо больше. Так, например, услуги мастера на час подорожали на 70%, услуги сиделки, клининга и пассажирских перевозок — на 100%, а маникюр стал дороже на 125%.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России должна стабилизироваться к весне следующего года. Снижение заболеваемости прогнозируется исходя из запланированных объемов вакцинации.