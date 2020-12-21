В России вырос спрос на работников, переболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт
Работодатели готовы больше платить тем, кто переболел коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России увеличился спрос на работников, которые переболели коронавирусом. Особенно востребованы стали услуги нянь, уборщиков и мастеров на час. Основное требование — наличие в организме антител к коронавирусу.

«Число заданий, которые содержат требования „антитела“, „переболевший коронавирусом“ или „иммунитет“, в первой половине декабря выросло в три раза по сравнению с началом ноября», — передает «Секрет фирмы» сообщение онлайн-сервиса по поиску специалистов YouDo. Помимо этого, при устройстве на работу стали требовать наличие отрицательного теста на коронавирус.

По словам аналитиков, сегодня тем, у кого есть антитела, готовы заплатить гораздо больше. Так, например, услуги мастера на час подорожали на 70%, услуги сиделки, клининга и пассажирских перевозок — на 100%, а маникюр стал дороже на 125%.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России должна стабилизироваться к весне следующего года. Снижение заболеваемости прогнозируется исходя из запланированных объемов вакцинации.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...