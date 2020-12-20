20 декабря 2020
19 декабря 2020
18 декабря 2020

Медики ЯНАО готовятся к всплеску числа больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких
На Ямале во все крупные больницы закупили 61 аппарат ИВЛ Фото: Владими Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На Ямале во все крупные больницы закупили 61 аппарат ИВЛ — так округ готовится к росту заболевших коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в департаменте здравоохранения ЯНАО. Часть приборов уже поступила в больницы Нового Уренгоя, Салехарда, Лабытнанги, Муравленко и Тарко-Сале.

«Техника качественная, проверенная и нужная. Наши больницы с начала пандемии обеспечены аппаратами ИВЛ в достаточном количестве, но создание резерва на случай увеличения числа пациентов, которым они потребуются — это большой плюс для системы здравоохранения Ямала», — сообщается на сайте правительства региона.

В департаменте здравоохранения ЯНАО пояснили, что новая техника закуплена, чтобы дооснастить больницы округа. «Где-то заменить старое оборудование на более современное. Нужны подобные приборы не только больными коронавирусом, но пациентам с инфарктами и инсультами», — рассказали в депздраве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО обостряется ситуация со смертями от коронавируса. Пациенты с подтвержденным диагнозом умирают 12 дней подряд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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