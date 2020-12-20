Медики ЯНАО готовятся к всплеску числа больных коронавирусом

На Ямале во все крупные больницы закупили 61 аппарат ИВЛ Фото: Владими Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На Ямале во все крупные больницы закупили 61 аппарат ИВЛ — так округ готовится к росту заболевших коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в департаменте здравоохранения ЯНАО. Часть приборов уже поступила в больницы Нового Уренгоя, Салехарда, Лабытнанги, Муравленко и Тарко-Сале.

«Техника качественная, проверенная и нужная. Наши больницы с начала пандемии обеспечены аппаратами ИВЛ в достаточном количестве, но создание резерва на случай увеличения числа пациентов, которым они потребуются — это большой плюс для системы здравоохранения Ямала», — сообщается на сайте правительства региона.

В департаменте здравоохранения ЯНАО пояснили, что новая техника закуплена, чтобы дооснастить больницы округа. «Где-то заменить старое оборудование на более современное. Нужны подобные приборы не только больными коронавирусом, но пациентам с инфарктами и инсультами», — рассказали в депздраве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО обостряется ситуация со смертями от коронавируса. Пациенты с подтвержденным диагнозом умирают 12 дней подряд.