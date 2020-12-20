В ЯНАО обостряется ситуация со смертями от коронавируса

На Ямале подтверждено 30 352 случая коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались три человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Смерти пациентов в ЯНАО продолжаются 12 дней подряд, за это время умерли 26 ямальцев.

В Новом Уренгое, по данным властей, умерли двое мужчин — 60 и 67 лет. В Ноябрьске скончался 59-летний горожанин. Других подробностей о пациентах оперштаб не раскрывает. Всего с начала пандемии умерли 307 жителей ЯНАО с коронавирусом.

Кроме того, за сутки коронавирусом заразились 188 жителей округа. Очередная крупная вспышка произошла в Ноябрьске, где зафиксировали 31 случай. В Надымском районе и Губкинском заболели по 24 человека. В Новом Уренгое инфекцию подтвердили у 18 жителей, в Салехарде — у 13. Всего в ЯНАО подтверждено 30 352 случая коронавируса, вылечились 22 568 пациентов. Ситуация с заражениями стабилизируется последний месяц, Ямал близок к выходу на плато.

Мощная волна смертей в ЯНАО продолжается больше двух месяцев. С середины октября в округе умерли 199 пациентов — больше, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает шестое место в России по частоте смертей — 57 случаев на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать как минимум до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.