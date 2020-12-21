Челябинцам озвучили новые правила проведения новогодних каникул

Гулять можно и без масок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителям Челябинской области нужно соблюсти целый ряд требований в новогодние каникулы, чтобы избежать неприятностей, связанных с нарушением режима повышенной готовности. Все они связаны с обязательным ношением масок в общественных местах и режимом работы развлекательных заведений, передает корреспондент URA.RU.

В регионе продолжает действовать масочный режим. «Для тех, кто планирует провести день в общественных местах, рекомендуется взять с собой запас масок (из расчета 1 штука на 2-3 часа), а также антисептиков. Носить перчатки необязательно», — уточнил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов. На областном аптечном складе маски продаются по цене от 6 рублей за штуку.

С 1 декабря по 10 января запрещена работа заведений общественного питания в ночное время — с 23:00 до 6:00. Кроме того, во всем регионе запрещены дискотеки, кальянные и ночные клубы. «В ресторан и кафе нужно заходить и перемещаться внутри в маске, принимать пищу можно без маски. Музыка в заведении может звучать, запрещается вставать и танцевать. За это могут оштрафовать и посетителей, и само заведение», — заявил URA.RU ресторатор Александр Надеин.

«Билеты в кино изначально будут продаваться так, чтобы соблюсти социальную дистанцию между группами, которые вместе пришли на показ. Запрещается вставать и пересаживаться на другие места, а также снимать маски», — сообщил URA.RU директор ТРК «Мегаполис» Александр Одольский. Такой же режим действует в театрах. Во время концертов также запрещено танцевать.

«Невыполнение правил влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на физлиц — от 1 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тыс. рублей; на юрлиц — от 100 300 тыс. рублей», — добавили в URA.RU в оперативном штабе Челябинска.