Мужчина подозревается в многолетнем сексуальном насилии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор одной из спортивных школ Нефтеюганского района подозревается в многолетнем сексуальном насилии над падчерицей. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах, подтвердивший, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Его подозревают в том, что он несколько лет насиловал свою малолетнюю падчерицу. Насилие якобы началось когда ребенку было еще 6 лет и продолжалось, пока девочке не исполнилось 12 лет», — заявил источник.

Девочка, которую якобы насиловал отчим, сейчас уже исполнилось 18 лет. О том, почему только сейчас возбуждено уголовное дело, агентству выяснить не удалось. Известно лишь, что заявление от потерпевшей было написано несколько месяцев назад. Одна из экспертиз подтвердила наличие старых шрамов на матке девушки. Также, инсайдер сообщил URA.RU, одной из сторон проведена и психологическая экспертиза, заключение которой и послужило основанием для возбуждения уголовного дела. В следственном управлении следственного комитета по ХМАО отказались комментировать его подробности, как и саму суть.

Другой источник агентства добавил, что у следствия есть сомнения относительно обвинений, выдвинутых в отношении директора бюджетного учреждения. «Сейчас проходит весь комплекс следственных мероприятий, которые в рамках расследования уголовного дело проводить легче. Могут появиться еще пострадавшие, которые, если есть, могут сейчас обратиться в полицию», — добавил инсайдер URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что сотрудник управления информационных технологий Сургута Денис Иванов помог правоохранительным органам раскрыть педофила из Мегиона. Чиновник восстановил данные с карты памяти телефона, на который злоумышленник записывал видео сексуальных контактов 12-летней падчерицей.