Обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудник управления информационных технологий Сургута Денис Иванов помог правоохранительным органам раскрыть педофила из Мегиона. Об этом URA.RU сообщил сам чиновник.

«К нам обратились из полиции и попросили взять на экспертизу сотовый телефон злоумышленника, который подозревался в сбыте наркотиков. На смартфоне была флешка с защищенной папкой. Мы решили ее расшифровать и восстановить, на это ушло несколько дней. После завершения работы было установлено, что он записывал на видео сексуальные контакты со своей падчерицей, которой было всего лишь лет 12. Об этой находке было сообщено в полицию, они передали эти факты в следственный комитет», — рассказал Иванов.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО журналисту агентства подтвердили информацию о том, что в производстве есть такое уголовное дело. «Оно возбуждено по части четвертой статьи 132 УК РФ — «насильственные действия сексуального характера. Его расследование продолжается», — прокомментировали в пресс-службе СК по ХМАО. Сам сургутский чиновник был награжден грамотой от ОМВД Мегиона.

Ранее URA.RU сообщало, что Иванов и до этого уже помогал силовикам в раскрытии преступлении. В частности, при его участии полиции удалось раскрыть особо крупное мошенничество с ущербом в 50 миллионов рублей.