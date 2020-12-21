Шойгу предложил поднять зарплаты военнослужащим

Сергей Шойгу напомнил, что зарплаты военных не индексировались 5 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российским военным могут поднять зарплаты после перерыва в их индексации. Такое предложение внес на расширенном заседании коллегии Министерства обороны глава ведомства и генерал российской армии Сергей Шойгу.

«В целях недопущения снижения выплат военнослужащим предлагается рассмотреть возможность увеличения фонда денежного довольствия в 2021 году», — цитирует Шойгу ТАСС. Из-за отсутствия индексации дефицит денег для выплат довольствия образовывался 5 лет, отметил глава ведомства.

Министр отметил, что уже в 2020 году зарплаты были проиндексированы на 3%. Некоторым категориям военных также дали надбавки, составившие в среднем по 23 тысячи рублей. Кроме того, в 2020 году более 111 тысяч российских военных получили жилье, говорит Шойгу.

При этом зарплаты чиновников расти не будут, документ об этом подписал президент России Владимир Путин. Зато семьи с детьми получат дополнительные деньги, пишет агентство Nation News. Также 10 миллиардов рублей выделено на выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, напоминает деловое издание «Взгляд».