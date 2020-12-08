В России не будут повышать зарплаты чиновникам

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В 2021 году госслужащие останутся без прибавок к зарплате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Индексация окладов российских госслужащих приостанавливается до 1 января 2022 года. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Приостановить до 1 января 2022 года действие части 11 статьи 50 ФЗ „О государственной гражданской службе Российской Федерации“», — говорится в документе. Индексация окладов приостанавливается в связи с решениями главы государства по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021—2023 годы.

Ранее закон о приостановке индексации зарплат чиновников одобрил Совет Федерации. Без повышения зарплат остались, в том числе, члены российского парламента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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