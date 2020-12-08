В России не будут повышать зарплаты чиновникам

Индексация окладов российских госслужащих приостанавливается до 1 января 2022 года. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Приостановить до 1 января 2022 года действие части 11 статьи 50 ФЗ „О государственной гражданской службе Российской Федерации“», — говорится в документе. Индексация окладов приостанавливается в связи с решениями главы государства по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021—2023 годы.
Ранее закон о приостановке индексации зарплат чиновников одобрил Совет Федерации. Без повышения зарплат остались, в том числе, члены российского парламента.
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