На трассе под Екатеринбургом грузовик устроил массовую аварию

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В аварии погиб водитель из Кировской области Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло 21 декабря на трассе Пермь Екатеринбург около 11 часов. В результате один из водителей погиб на месте, еще двое госпитализированы с травмами. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Авария случилась с участием четырех грузовиков на 317 км указанной автодороги, из-за чего пришлось временно ограничивать движение на участке. Предварительно, массовое ДТП устроил водитель грузовика IVECO, ехавший в сторону Екатеринбурга. «По неустановленным причинам он допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Hyundai, который двигался во встречном направлении. После чего в Hyundai допустили наезд грузовые автомобили GAZ Next и Fiat Doblo, двигающиеся в попутном направлении сзади», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

В аварии погиб на месте 56-летний житель Кировской области, управлявший автомобилем Hyundai. Доставать его из кабины пришлось сотрудникам МЧС. Водители автомобилей IVECO и GAZ Next получили различные травмы. Их отправили в больницу Первоуральска. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, добавили в ГИБДД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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