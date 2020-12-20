Новый мэр Березников нашел себе заместителя в Кировской области

Экс-глава администрации Кирово-Чепецка приступил к работе в администрации Березников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава города Березники (Пермский край) Константин Светлаков назначил себе заместителя. Им стал экс-глава администрации города Кирово-Чепецк Кировской области Михаил Шинкарев. Об этом сообщается на официальной странице мэрии во «ВКонтакте».

«С 21 декабря 2020 года заместителем главы администрации по социальным вопросам назначен Михаил Шинкарев. С 2015 по 2020 годы Шинкарев являлся главой администрации муниципального образования „Город Кирово-Чепецк“», — информирует пресс-служба главы Березников.

Уточняется, что Шинкарев имеет два высших образования: педагогическое и юридическое. В администрации Кирово-Чепецка он работал с 2006 года: возглавлял управление образования, затем занимал должности замглавы и первого замглавы администрации.

URA.RU писало, что Светлаков, после избрания мэром Березников, начал формировать собственную команду. Так, в начале декабря своих постов лишились сразу два его зама, работавших при прежнем мэре Сергее Дьякове: Андрей Лебедев и Валерий Рахмуллин.