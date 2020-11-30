30 ноября 2020

Новый мэр Березников уволил двух замов своего предшественника

© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-мэры Березников покинули администрацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый мэр Березников (Пермский край) Константин Светлаков начал формировать собственную команду в городской администрации. Он уволил двух из четырех заместителей. Об этом говорится на официальной странице мэрии во «ВКонтакте».

«Администрацию города покинули [заместители главы] Андрей Лебедев и Валерий Рахмуллин. Продолжат работу в должности заместителей главы администрации Ольга Баженова и Алексей Якин. В настоящее время продолжается работа по подбору кандидатов на должности заместителей главы», — информирует пресс-служба мэра Березников.

Вместо Лебедева на должность замглавы временно назначен начальник управления по вопросам потребрынка и развитию предпринимательства Сергей Воробьев. Рахмуллина, отвечавшего в мэрии за социальные вопросы, временно заменил Олег Котельников, начальник управления культуры Березников.

Оба вице-мэра работали под руководством прежнего шефа Сергея Дьякова, покинувшего должность в начале ноября. Рахмуллин в 2017 году оказался в центре скандала. Чиновник был пойман пьяным за рулем автомобиля. Суд оштрафовал его и лишил водительских прав.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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