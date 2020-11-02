Стало известно имя нового главы Березников

Городская дума Березников определилась с новым мэром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березниках избран глава города. Об этом сообщила пресс-служба администрации на своих официальных страницах в соцсетях. Заседание городской думы, на котором депутаты избрали нового мэра, состоялось во вторник, 3 ноября.

«По результатам голосования победил Константин Светлаков. За него отдали голоса 21 из 22 человек, присутствовавших на сегодняшнем заседании. Таким образом, кворум для принятия решения — 2/3 голосов — был соблюден. Теперь Светлаков — глава города Березники. К обязанностям он приступит 4 ноября», — информирует пресс-служба мэрии Березников. Инаугурация избранного главы должна состояться 12 ноября.

Ранее стало известно, что нынешний глава Березников Сергей Дьяков покинет свой пост. На конкурс по отбору главы города заявились четыре кандидата: предприниматель Ренат Шайхенуров, бывший топ-менеджер компании «Уралхим» Константин Светлаков, а также депутаты гордумы Березников Михаил Кузвесов и Владимир Жулдыбин. В итоге конкурсная комиссия допустила до финала конкурса Жулдыбина и Светлакова.