Тюменского сироту оставили без жилья, пока он был в армии

Пока тюменец отдавал долг Родине, в его доме поселили незнакомую женщину Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области силовики проверяют информацию о том, что сирота из Вагайского района остался без жилья. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.

«В интернете размещена информация „о продаже жилья сироты из Вагайского района, пока он служил в армии“. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил незамедлительно ее проверить. Сейчас устанавливаются контакты молодого человека, о котором идет речь в публикации», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

О проблеме уроженца поселка Первомайский Зумрада Шабанова написало издание Lifedd. Молодой человек — круглый сирота. Вернувшись из армии, он узнал, что в доме, оставшемся от отца, живет посторонняя женщина. Ей такое право, якобы, предоставил бывший глава Вагайского района, у которого хранились документы на приватизацию этого дома.

В переписке с Зумрадом чиновник, по словам парня, нецензурно его послал. А в администрации поселка заявили, что жилье продала родная сестра Зумрада. Однако она это отрицает.

Теперь молодой человек не только лишился дома (документов на него у парня нет), но и не может встать на очередь за жильем как сирота. В ситуации предстоит разобраться прокуратуре. Следственный комитет по Тюменской области также организовал проверку.

Это уже второй скандал за последнее время, связанный с непредоставлением жилья сиротам. Ранее о том, что ей негде жить, заявила Ксения Адаева из Тобольского района. После вмешательства прокуратуры девушке предоставили временное жилье по найму. Также ей выделят 20 тысяч рублей материальной помощи. Прокуратура готовит документы для представления интересов тобольчанки в суде.