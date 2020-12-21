Руководство больницы отказывается открывать реанимационное отделение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи Югорской городской больницы требуют открытия реанимационного отделения для больных коронавирусом. По словам одного из врачей, руководство учреждения им отказывает, ссылаясь на нехватку денег. Об этом URA.RU рассказала сотрудник больницы на условиях анонимности.

«Нашей больнице требуется еще одно реанимационное отделение для ковидных пациентов, но руководство сказало, что денег нет и отделения не будет. Пока пациентов направляют в боксы инфекционного отделения, где развернули реанимационные палаты, по два человека, там условия нечеловеческие», — рассказывает женщина. «В палате, если две кровати поставить, то расстояние — мизер», — делится другой сотрудник больницы.

Главный врач Югорской городской больницы Андрей Маренко в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал, что проблем с наличием свободных мест на сегодняшний день нет. «Количество реанимационных коек развернуто в соответствии с приказами министерства здравоохранения и депздрава», — объяснил он.

Ранее URA.RU писало, что врачи этой же больницы жаловались на отсутствие выплат за работу с больными коронавирусом. Однако руководство больницы заявило, что дополнительные деньги сотрудникам не полагаются.