В ФСБ прокомментировали «расследование» Навального

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Алексея Навального заподозрили в организации провокации против ФСБ РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Так называемое расследование блогера Алексея Навального о якобы произошедшем отравлении «Новичком» является провокацией, которая была подготовлена при участии иностранных спецслужб. В этом уверены в Центре общественных связей ФСБ России.

«Размещенное А. Навальным в сети Интернет так называемое „расследование“ о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, там подчеркнули, что видео с телефонным разговором Навального с одним из сотрудников подразделения ФСБ является подделкой. А подмена номера, с помощью которой блогеру якобы и удалось дозвониться до него, — известный прием иностранных спецслужб. Раньше его неоднократно апробировали в «антироссийских акциях», добавили в ведомстве. В этой связи начата проверка, ее результатам будет дана процессуальная оценка.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Его доставили в одну из омских больниц, а позже перевезли в немецкую клинику. В правительстве Германии заявили, что в его организме якобы были обнаружены следы яда из группы «Новичок». Из-за этого, как напоминает RT, Евросоюз ввел санкции против России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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