Число зараженных коронавирусом россиян приблизилось к 3 млн

За минувшие сутки в России зафиксировано 28 776 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с инфекцией.
«В России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Погиб за сутки 561 человек, выздоровели — 24 158. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 2 906 503 человек, 2 319 520 из них победили инфекцию, 51 912 скончались.
Москва остается лидером по числу заболевших в стране. За сутки в столице диагноз подтвердился у 7 237 человек. На втором месте — Санкт-Петербург (+3 760). Тройку замыкает Московская область (+1 498).
В регионах УрФО наибольший прирост пациентов с COVID-19 наблюдался в Свердловской области — 400 случаев за сутки. На втором месте оказался Пермский край (+ 332), на третьем — Челябинская область (+309). Затем идут ХМАО (+219), ЯНАО (+186) и Тюменская область (+165). Меньше всего зараженных в Курганской области (+110).
Коронавирус признали в несколько раз более смертоноснее гриппа. По данным независимых экспертов из разных стран смертность среди пациентов с COVID-19 составила 18,5%, среди больных гриппом — 5,3%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что пандемия может закончиться в России к весне, пишет «
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