ВОЗ оценила опасность нового штамма коронавируса

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Майкл Райан подчеркнул, что нужно продолжать отслеживать новые мутации коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Появление нового штамма коронавируса является этапом эволюции вируса и не вынуждает менять правила защиты от инфекции. Об этом сообщил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Это нормальная часть эволюции вируса», — цитирует Райана издание Reuters. По его словам, специалисты знают, как бороться с коронавирусом. При этом штаммы вируса не создают новых правил защиты.

Райан подчеркнул, что нужно отслеживать новые мутации коронавируса и сообщать людям об их опасности, чтобы население соблюдало рекомендации ВОЗ по защите от инфекции. Он заявил, что в некоторых странах стоит вводить новые ограничения, связанные с распространением коронавируса.

Ранее в ВОЗ заявили, что летальность от новой мутации коронавирусной инфекции сейчас не подтверждена. Вирусологи обнаружили новый штамм COVID-19 в Великобритании в середине декабря, передает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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