20 декабря 2020

ВОЗ оценила летальность от нового штамма коронавируса

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Новую мутацию COVID-19 обнаружили в Англии Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Летальность новой мутации коронавирусной инфекции сейчас не подтверждена. Об этом заявил директор департамента пандемии и эпидемии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан.

«В настоящее время мы не наблюдаем возникновения какого-либо изменения летальности вируса», — заявила врач в эфире телеканала BFM. Она подчеркнула, что все вирусы видоизменяются, в том числе и коронавирус. Ученым потребуется провести дополнительные лабораторные исследования, чтобы выяснить воздействие мутации на человека и восприимчивость новой формы вируса к вакцине.

ВОЗ обнаружила новую мутацию коронавируса в Великобритании на прошлой неделе, передают «Дни.ру». По заявлениям врачей, новый штамм распространяется на 70% быстрее. Врачи предупредили, что вирус будет распространятся до массовой вакцинации от COVID-19, передает «Федеральное агентство новостей». Вместе с тем ученые из США в лабораторных условиях выяснили, что геном COVID-19 может изменять ДНК человека. Однако в беседе с URA.RU ученый РАН Петр Чумаков эту версию опроверг.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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