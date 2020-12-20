ВОЗ оценила летальность от нового штамма коронавируса

Летальность новой мутации коронавирусной инфекции сейчас не подтверждена. Об этом заявил директор департамента пандемии и эпидемии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан.
«В настоящее время мы не наблюдаем возникновения какого-либо изменения летальности вируса», — заявила врач в эфире телеканала BFM. Она подчеркнула, что все вирусы видоизменяются, в том числе и коронавирус. Ученым потребуется провести дополнительные лабораторные исследования, чтобы выяснить воздействие мутации на человека и восприимчивость новой формы вируса к вакцине.
ВОЗ обнаружила новую мутацию коронавируса в Великобритании на прошлой неделе, передают «Дни.ру». По заявлениям врачей, новый штамм распространяется на 70% быстрее. Врачи предупредили, что вирус будет распространятся до массовой вакцинации от COVID-19, передает «
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