Минздрав РФ собрался лечить редкие болезни с помощью епископа

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Концерт и салют на Красной площади. Москва, чуров владимир, крганов альбир
Альбир Крганов может войти в совет фонда по борьбе с редкими заболеваниями Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В экспертный совет фонда помощи детям с редкими заболеваниями могут войти представители различных религиозных конфессий. Об этом говорится в одном из документов министерства.

«Минздрав предложил включить в состав экспертного совета фонда помощи детям с редкими заболеваниями представителей различных религиозных конфессий», — пишет РБК. В него могут войти президента Федерации еврейских общин России Александр Борода, муфтия Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и епископа РПЦ Пантелеймон (Шатов).

URA.RU направил запрос в Минздрав РФ. На момент публикации новости ответа не поступило.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что государство будет дополнительно финансировать лечение детей со спинальной мышечной атрофией и еще 18 орфанными и 29 жизнеугрожающими заболеваниями, пишет RT. На эти цели будут направлены средства, полученные за счет повышения ставки НДФЛ на доход свыше 5 млн рублей в год. Ставки для состоятельных граждан повышается с 13 до 15%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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