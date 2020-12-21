21 декабря 2020

Мэр Екатеринбурга Высокинский подал в отставку

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Пресс-конференция Александра Высокинского. Екатеринбург, высокинский александр
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подал заявление об отставке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Смена власти в Екатеринбурге

Утром 22 декабря глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально подал в отставку, следует из его заявления, имеющегося в распоряжении URA.RU. Ожидается, что на заседании депутаты проголосуют за сложение с него полномочий, после чего стартует процедура по транзиту власти в уральской столице.

«Прошу досрочно прекратить полномочия главы Екатеринбурга в связи с отставкой по собственному желанию на основании <…> Устава муниципального образования „город Екатеринбург“ в связи с переходом на работу в правительство Свердловской области», — говорится в документе.

Когда депутаты примут отставку мэра, новый первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, назначенный накануне, станет исполняющим обязанности градоначальника. С приставкой «и. о.» он проработает до окончания конкурса на место главы города, о котором в ближайшее время объявят депутаты.

А Александр Высокинский, возглавлявший город с сентября 2018 года, перейдет в областное правительство. Ранее он согласился занять пост первого замгубернатора, который до этого занимал Орлов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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