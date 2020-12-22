В крупнейшем аэропорту ЯНАО задерживаются рейсы

Почти 100 пассажиров в Пермь и Бугульму не могут вылететь из Нового Уренгоя Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки в аэропорту Нового Уренгоя двух авиарейсов авиакомпании UVT Aero. По информации Уральской транспортной прокуратуры, почти сотне пассажирам, запланировавшим перелет в Татарстан и Пермь, придется провести на Ямале еще сутки.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту города Новый Уренгой перенесены на 23.12.2020 рейсы авиакомпании ЮВТ-АЭРО RT-237 сообщением Новый Уренгой — Пермь и RT-336 сообщением Новый Уренгой — Бугульма, сообщили представители УТП. — Общее количество пассажиров составляет 99 человек». По информации надзорных органов, взявших ситуацию на контроль, представитель авиакомпании оказывает услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Между тем, сильные морозы, установившиеся на Ямале накануне, продержатся еще несколько дней. В отдельных районах ЯНАО по прежнему туманно. При этом, по данным сервиса «Яндекс.Погода» сейчас в Новом Уренгое -43 градуса, в среду похолодает до -47 градусов.