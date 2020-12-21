Депутаты приняли отставку мэра Екатеринбурга

Высокинский анонсировал переход в областное правительство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Дума Екатеринбурга приняла отставку главы города Александра Высокинского на заседании 22 декабря. Первый вице-мэр Алексей Орлов приступил к исполнению обязанностей главы города с приставкой «и. о.», передает корреспондент URA.RU. Высокинский анонсировал переход в областное правительство, поблагодарил депутатов за работу и перечислил свои основные заслуги.

«Хочется сказал слова благодарности депутатам, кто все это время нас поддерживал, с кем мы прошли огромный путь по изменению технологии уборки города, за два года увеличили объемы капермонтов. [Эти] и многие другие городские проекты, безусловно, будут являться базой для дальнейшего развития города», — сказал Высокинский. «Безусловно, я никуда не ухожу и не уезжаю, и буду работать с городскими проектами на областном уровне», — добавил он.

После этого депутат Андрей Пирожков попросил его прокомментировать слухи про возможное выдвижение в Госдуму в 2021 году. «Сегодня у меня есть предложение от губернатора, и я начну работать уже в новом статусе. Дальше будем уже вместе с нашими коллегами из „Единой России“ принимать решение, кто куда движется и в какой логике», — ответил Высокинский. Его отставку приняли единогласно.

Высокинский переход в областное правительство — на пост первого замгубернатора. В этой должности он сменил Орлова, который приступил к работе в мэрии накануне.