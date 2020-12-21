Экс-мэр Екатеринбурга рассказал о возможном выдвижении в Госдуму

Александр Высокинский не стал исключать своего выдвижения в Госдуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который переходит на должность первого зама губернатора Свердловской области, не исключает свое выдвижение в Госдуму от «Единой России». Об этом он сообщил во время заседания гордумы, в ходе которого решался вопрос о снятии с него полномочий.

«Сегодня у меня есть предложение от губернатора, и я начну работать уже в новом статусе. Дальше будем уже вместе с нашими коллегами из „Единой России“ принимать решение, кто куда движется и в какой логике», — ответил Высокинский на вопрос депутата Андрея Пирожкова.

Глава свердловских единороссов Виктор Шептий напомнил, что отбор кандидатов будет проходить с помощью праймериз. «Принципы подбора кандидатов от нашей партии известны. Это открытое предварительное голосование с участием всех избирателей соответствующей территории, в котором могут участвовать члены партии, сторонники партии и беспартийные, не состоящие в других партиях. Ну, а если говорить об Александре Геннадьевиче, он приступает к работе в правительстве, и, безусловно, как член команды исполнительной власти, будет любые свои политические перспективы обсуждать с руководителем нашего региона», — прокомментировал глава свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий.

О переходе Александра Высокинского на пост первого замгубернатора в областное правительство стало известно накануне. В этой должности он сменил Алексея Орлова, который приступил к работе в мэрии.