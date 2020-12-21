Через Курганскую область везли 90 пар контрафактных брюк GUCCI (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В пункте пропуска через госграницу в городе Петухово (Курганская область) были задержаны контрафактные брюки GUCCI из Киргизии на 7 млн рублей. Об этом URA.RU 22 декабря сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

«При проведении таможенного досмотра сотрудники таможни обнаружили 90 пар спортивных брюк от GUCCI с признаками контрафактности», — рассказали в пресс-службе. Товар задержали тюменские таможенники вместе с погрануправлением ФСБ по Курганской и Тюменской областям.

Контрафакт из Киргизии планировалось продать в Екатеринбурге. «Факт подделки подтвердили направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб оценивается более чем в 7 миллионов рублей», — цитирует пресс-служба начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Тюменской таможни Романа Шепера.

В октябре таможенники задержали в Курганской области контрафактную одежду брендов Armani, Asics, Converse, Chanel и Versace. Часть товаров была произведена в Киргизии.

Контрафакт хотели продать в Екатеринбурге Фото: Тюменская таможня