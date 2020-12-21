Главу города выберут из кандидатов, отобранных спецкомиссией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Гордума Екатеринбурга объявила конкурс на должность мэра, которая освободилась после отставки Александра Высокинского. Согласно решения депутатов, конкурс пройдет 1 февраля.

«Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга на 1 февраля 2021 года в 12:00», — говорится в решении депутатов.

В конкурсной комиссии по выборам мэра гордуму будут представлять вице-спикер думы Виктор Тестов, глава горизбиркома Вадим Антошин и председатель муниципальной Общественной палаты Александр Косинцев. Кроме них, в конкурсную комиссию войдут еще три человек — от команды губернатора.

Комиссия представит гордуме кандидатов, из которых депутаты выберут нового мэра. Прием документов от потенциальных кандидатов на пост мэра будет осуществляться с 11 по 22 января следующего года.

Первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который после отставки Высокинского исполняет его обязанности, заявил, что пока не принял окончательное решение, будет ли участвовать в конкурсе. Он перешел в мэрию 21 декабря.