21 декабря 2020

В Екатеринбурге объявлен конкурс на должность мэра. Фамилии первых делегатов

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Главу города выберут из кандидатов, отобранных спецкомиссией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Гордума Екатеринбурга объявила конкурс на должность мэра, которая освободилась после отставки Александра Высокинского. Согласно решения депутатов, конкурс пройдет 1 февраля.

«Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга на 1 февраля 2021 года в 12:00», — говорится в решении депутатов.

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В конкурсной комиссии по выборам мэра гордуму будут представлять вице-спикер думы Виктор Тестов, глава горизбиркома Вадим Антошин и председатель муниципальной Общественной палаты Александр Косинцев. Кроме них, в конкурсную комиссию войдут еще три человек — от команды губернатора.

Комиссия представит гордуме кандидатов, из которых депутаты выберут нового мэра. Прием документов от потенциальных кандидатов на пост мэра будет осуществляться с 11 по 22 января следующего года.

Первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который после отставки Высокинского исполняет его обязанности, заявил, что пока не принял окончательное решение, будет ли участвовать в конкурсе. Он перешел в мэрию 21 декабря.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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