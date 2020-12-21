Свердловские депутаты вступили в конфликт с прокуратурой

Депутатские полномочия стали длинне почти на месяц. Прокуратура протестует Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское заксобрание утвердило поправки в закон о статусе областного депутата. Полномочия действующего созыва продлены, несмотря на возражения прокуратуры.

Если предыдущая версия закона предполагали истечение срока депутатских полномочий в день выборов в сентябре 2021 года, то новая версия уточняет, что день окончания срока полномочий прежнего созыва прекращается с началом работы нового созыва областного парламента. «Такая формулировка имеется в Уставе Свердловской области, мы привели закон в соответствие с ним», — уточнил председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин. По его словам, срок полномочий депутата таким образом составит 5 лет и 23 дня. Этих дней порой не хватает для исчисления депутату государственной пенсии, добавил Владимир Никитин.

Между тем, представитель областной прокуратуры Ксения Масалова обратила внимание депутатов на то, что прокуратура внесла отрицательное заключение на законопроект. По версии надзорного ведомства, поправка противоречит федеральному законодательству: депутатам заксобрания не предоставлено право сдвигать сроки своих полномочий. Однако народные избранники с этим утверждением не согласились.