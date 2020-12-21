Челябинский бар хотят закрыть после концерта Михаила Шаца

На концерте Шаца в Челябинске обнаружены много нарушений Читатель URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинский бар могут закрыть из-за нарушений, допущенных во время концерта Михаила Шаца. Как сообщил URA.RU министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, его ведомство уже обратилось в Роспотребнадзор. Речь идет о нарушениях режима повышенной готовности в «Бревки баре», введенных из-за пандемии коронавируса.

«Владельцы „Бревки бара“ и организаторы мероприятия не обращались к нам за разрешением на выступление Михаила Шаца. Поскольку у них уже были нарушения ранее, а данное нарушение является грубым, думаю, что Роспотребнадзор будет добиваться закрытия заведения на срок до 90 дней», — заявил URA.RU Бетехтин. Министерство культуры уже обратилось в Роспотребнадзор по поводу ряда нарушений в проведении этого концерта

По данным оперативного штаба, учреждение нарушило распоряжение правительства Челябинской области (№ 976-рп от 19.11.2020 г.) о запрете юридическими лицами, оказывающим услуги общепита, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

Ранее в баре на вопрос URA.RU ответили, что концерт был согласован. 19 декабря в заведении уже было найдено нарушение и составлен протокол за курение кальяна.

Концерт состоялся 20 декабря. На фотографиях с мероприятия видно, что зал переполнен, социальная дистанция не соблюдается, большинство зрителей сидят без масок.