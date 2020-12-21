Губернатор ХМАО изменила структуру окружного правительства

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает реформу окружного правительства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова изменила структуру окружного правительства, перераспределив полномочиями между несколькими департаментами. Постановление главы региона размещено на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

«Реорганизовать Службу по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры путем её присоединения к департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — говорится в документе.

При этом глава региона отдала под кураторство департамента общественных и внешних связей ХМАО направление, связанное с молодежной политикой. До 22 января 2021 года чиновникам поручено провести корректировки в штатном расписании. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО, а также в региональном департаменте образования, пообещали позднее прокомментировать изменения, затронувшие их ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о новом составе окружного правительства. В его состав в качестве вице-губернатора вошел экс-глава Сургута Вадим Шувалов, а также еще два мэра с правом совещательного голоса — глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и глава Сургутского района Андрей Трубецкой.