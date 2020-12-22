Из-за должников могут закрыться порядка 40 банков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В следующем году российские банки будут ужесточать требования к заемщикам. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников.

По данным ЦБ РФ россияне направили в банки 60,4 тыс. обращений об изменении условий кредитных договоров, что на 5,6 тыс. больше, чем за предыдущие две недели. Банк России рекомендовал финансовым организациям продлить до 1 апреля 2021 года реструктуризацию кредитов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и ужесточением противоэпидемических мер в ряде регионов.

«Следующий год будет не благостный, не будет ни реструктуризации, ни льготной ипотеки, со стороны государства поблажек не будет», — сказал Масленников. Также он отметил, что требования к заемщикам будут ужесточать. Это коснется, как юрлиц, так и физлиц.

По словам экономиста, каждый пятый реструктуризированный кредит находится в зоне риска. Он может стать необслуживаемым, что приведет к потере прибыли финансовых организаций. Эксперт подчеркнул, что из-за текущей ситуации закрытие грозит 30-40 банкам.

«Если взяться за должников крепко, то можно вызвать очень много проблем в экономике», — отметил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Он отметил, что такие меры приведут к росту банкротств и падению экономики. По словам специалиста, банки не всегда прислушиваются к рекомендациям ЦБ и эту могут проигнорировать.

Заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко рассказал, что нужно делать, чтобы не допустить просрочки по кредиту. Для этого стоит оценить возможности гасить долг, лучше иметь финансовую подушку безопасности, планировать свои доходы и расходы, пишет News.ru . Он подчеркнул, что лучше не брать второй кредит, чтобы погасить долг.