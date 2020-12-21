На неуравновешенного «новенького» взрослым пожаловались сами школьники (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Конфликт, возникший между учениками одного из классов физико-математической школы №10 в Ноябрьске (ЯНАО), едва не перерос в трагедию. Как сообщили журналистам возмущенные родители, в одном из классов школьник угрожал расправой другим детям, но администрация на это якобы не реагировала.

«Психически неуравновешенный мальчик угрожает расправой одноклассникам, носит с собой в школу лезвие и обещает порезать других детей после уроков, — сообщили родители школьников. — Администрация в курсе ситуации, но никаких мер не в отношении агрессивного ученика не предпринимает». По информации, размещенной в соцсетях, рассказы детей о поведении нового одноклассника вызвали серьезные опасения: «ждут, пока он полкласса перережет».

В городской администрации опровергли сообщения, будто работа с мальчиком не велась. «В каждом конкретном случае проводится индивидуальная работа с учениками и родителями, — прокомментировали историю в мэрии. — В данной ситуации принято совместное решение родителей и администрации школы перевести мальчика на домашнее обучение».

При этом, по данным неофициальных источников URA.RU, ребенок ранее уже находился на домашнем обучении из-за проблем в общении со сверстниками, вернув в школу взрослые пытались его «социализировать». Опасных и колюще-режущих предметов у школьника педагоги не нашли.